В Подмосковье более 50 тыс детей прошли неонатальный скрининг в 2024 году

В прошлом году года в Московской области был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга. Так, ранее детей проверяли на 5 генетических заболеваний, а теперь на 36. Обследование выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В регионе всем новорожденным проводится неонатальный скрининг, который позволяет своевременно выявить генетические патологии и заболевания у детей. Благодаря такой диагностике наши специалисты могут вовремя начать лечение. Отмечу, что с начала года в Подмосковье такое обследование прошли более 50 тыс. детей», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.