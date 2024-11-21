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В Подмосковье более 4,2 млн человек привились от гриппа с начала кампании

На минувшей неделе уровень заболеваемости ОРВИ не превышает пороговых значений (показатель заболеваемости ниже порогового уровня на 52,2%). В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы (риновирус, бокавирус, РС-вирус, аденовирус). В Московской области от гриппа привились уже более 4 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Привито уже более 4,2 млн человек. Кампания по вакцинации против гриппа продолжается.

Жителям напомнили, что в сезон подъема заболеваемости важно помнить о профилактике. Соблюдайте личную гигиену:

мойте руки перед едой и после посещения общественных мест;

избегайте близкого контакта с людьми с признаками заболевания;

регулярно проветривайте помещения и поддерживайте оптимальную влажность воздуха;

при первых признаках недомогания обращайтесь к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.