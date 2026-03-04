В Подмосковье более 2,6 тыс врачей получили землю по программе

Свыше 2,6 тыс врачей получили бесплатные земельные участки в Подмосковье с 2021 года по программе «Земля врачам». Землю предоставляют медикам для строительства дома или дачи при соблюдении установленных требований, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Программа «Земля врачам» действует в регионе с 2021 года. Медицинские специалисты могут бесплатно получить участок для строительства дома или дачи.

«Мы реализуем широкий комплекс мер социальной поддержки для врачей, ряд программ направлен на решение жилищного вопроса. За время действия программы земельные участки в Подмосковье получили более 2,6 тыс. врачей, работающих в наших медицинских учреждениях», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для участия необходимо работать по основному месту в государственных учреждениях здравоохранения Подмосковья, иметь стаж по специальности не менее трех лет, не быть участником программы «Социальная ипотека» и не иметь ранее предоставленного государством земельного участка.

Участки доступны врачам 39 специальностей в 32 городских округах сроком на шесть лет. Если за это время специалист построит дом или другое капитальное строение, он сможет оформить землю в собственность. Заявку можно подать через местную администрацию.

В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие меры поддержки. Подробности размещены на сайте https://rabota-vrachom.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.