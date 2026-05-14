Щекин: архитектура — это инструмент демографии и даже национального суверенитета

Сооснователь «Группы Родина» Владимир Щекин представил подход к формированию нового архитектурно-визуального кода страны на форуме «Россия — Исламский мир» в Казани.

XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир» проходит в Казани с 12 по 17 мая и объединяет более 10 тысяч участников из 103 стран. В программе — 149 мероприятий по 21 направлению, от торговли и финансов до строительства и цифровизации.

Владимир Щекин выступил на сессии о роли архитектуры в развитии территорий. Организаторами стали Национальный центр «Россия» и Московский архитектурный институт.

«Сегодня унифированные подходы к архитектуре перестали работать — и каждая страна вновь возвращается к поиску собственной идентичности. И в этом смысле Россия имеет колоссальное конкурентное преимущество. <…> Архитектура — это инструмент демографии, здоровья, образования, безопасности и даже национального суверенитета», — подчеркнул он.

Щекин представил проекты «Группы Родина», включая «Район российских дизайнеров», квартал СОЮЗ и «Дом русского бильярда» — объект наследия Константина Мельникова с фиджитал-комплексом на базе ИИ.

На форуме компания подписала соглашение с отраслевыми ассоциациями о сотрудничестве в сфере строительных материалов и кадрового обеспечения. Документ предусматривает совместную работу по повышению качества строительства и внедрению современных технологий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.