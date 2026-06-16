В Подмосковье более 25 тыс новорожденных прошли скрининг

С начала 2026 года в Московской области неонатальный скрининг прошли более 25 тыс. новорожденных. В 37 случаях у детей подтвердили генетические нарушения, после чего их взяли под медицинское наблюдение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области новорожденным проводят неонатальный скрининг на 38 генетических заболеваний. Среди них — нарушения обмена жирных кислот, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальная мышечная атрофия и другие патологии.

«Неонатальный скрининг — основной метод раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных. Благодаря этому исследованию врачи получают возможность своевременно диагностировать патологии и незамедлительно начинать диспансерное наблюдение и лечение. С начала года неонатальный скрининг прошли уже более 25 тыс. детей. В 37 случаях были подтверждены генетические нарушения, и все пациенты оперативно взяты под медицинское наблюдение», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Исследование проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. Если выявляют отклонения от нормы, специалист медицинской организации связывается с родителями и разъясняет дальнейшие действия.

Подробная информация о системе родовспоможения размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье» https://mama.zdrav.mosreg.ru/. В регионе также работает единый кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье» по телефону +7 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.