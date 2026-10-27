В Подмосковье более 2,2 тыс медиков нашли работу по программе «Приведи друга»

Больницы и поликлиники Московской области приняли более 2,2 тыс. специалистов по программе «Приведи друга» с момента ее запуска в 2022 году. Медработники могут получить до 128 тыс. рублей за привлечение коллеги, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Программа «Приведи друга» позволяет медицинским работникам Подмосковья получить премию за трудоустройство врача, фельдшера или медицинской сестры. Размер выплаты достигает 128 тыс. рублей и зависит от специальности, стажа и категории нового сотрудника.

«Благодаря программе «Приведи друга» больницы и поликлиники Подмосковья пополняются новыми кадрами. Она была запущена в 2022 году. За это время в медорганизации региона по этой программе трудоустроились более 2,2 тыс. специалистов: свыше 1 тыс. врачей и почти 1,2 тыс. — средний медперсонал», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Чаще всего по программе трудоустраивались медицинские сестры, фельдшеры скорой медицинской помощи, участковые врачи-терапевты, анестезиологи-реаниматологи и хирурги.

Премию выплачивают в два этапа: 50% после трудоустройства нового сотрудника и еще 50% — после трех месяцев его работы. Специалист должен быть принят на основную должность на полную ставку. Еще одно условие — он не должен работать в государственных медицинских организациях Московской области в течение предыдущих шести месяцев.

В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам», компенсация аренды жилья и другие меры социальной поддержки медработников. Подробная информация размещена на сайте rabota-vrachom.ru.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.