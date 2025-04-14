В Подмосковье более 20 тыс человек записались к врачу через чат-бот Денис в 2025 году

В Московской области работает чат-бот Денис. С его помощью можно записаться к врачу, на диспансеризацию или вызвать врача на дом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Чат-бот Денис начал работу в 2024 году. Он не только помогает записаться на прием к врачу, но также собирает жалобы пациентов на здоровье, анализирует их и предлагает записаться к нужному специалисту. Удобно, что результаты такого опроса попадают в электронную медкарту и врач видит их на приеме. Всего за это время с его помощью на прием к медицинскому специалисту записалось более 140 тыс. человек, а с начала этого года свыше 20 тыс.», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сервис доступен при записи к врачу по следующим специальностям: хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим.

Оформить запись пациент может в чат-боте в Telegram по ссылке.

Также записаться на прием можно по номеру 122, региональный портал госуслуг «Здоровье» или инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.