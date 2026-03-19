В Подмосковье более 2 тыс женщин прошли маммографию

Более 2 тыс жительниц Подмосковья старше 40 лет с начала года самостоятельно записались и прошли маммографию. У 213 пациенток выявили патологические изменения и направили их на дополнительную диагностику, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщины старше 40 лет в Московской области могут пройти маммографию без направления врача — по самозаписи. Для этого необходимо быть прикрепленной к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву, а также чтобы с момента предыдущего исследования прошло более двух лет.

«Женщинам важно регулярно проходить диагностику онкозаболеваний молочных желез, это позволяет на ранней стадии обнаружить патологию и начать лечение. С начала года в Подмосковье более 2 тыс. женщин самостоятельно записались на маммографию и прошли исследование — на 150 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате у 213 из них были выявлены патологические изменения, пациентки были направлены на дополнительную диагностику», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на исследование можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» по ссылке https://zdrav.mosreg.ru/start или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.