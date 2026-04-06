В Подмосковье 96 медиков устроились по программе «Приведи друга»

С начала 2026 года в медучреждения Московской области по программе «Приведи друга» трудоустроились 96 специалистов — 50 врачей и 46 сотрудников среднего медперсонала. За привлечение коллег медикам выплачивают до 128 тыс. рублей в зависимости от специальности и стажа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области действует программа, по которой сотрудники государственных медорганизаций могут получить выплату за привлечение врача, фельдшера или медсестры на работу в регион. Размер премии достигает 128 тыс. рублей и зависит от специальности, категории и стажа нового сотрудника.

«В Подмосковье для медработников действует широкий комплекс мер социальной поддержки — как для давно работающих, так и для молодых специалистов», — отметил Максим Забелин.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области сообщил, что выплата начисляется в два этапа: 50% — при трудоустройстве и еще 50% — после трех месяцев работы. Новый сотрудник должен быть принят на основную должность на полную ставку и не работать в государственных медорганизациях Подмосковья в течение предыдущих шести месяцев.

В регионе также действуют другие меры поддержки медиков: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие программы. Подробная информация размещена на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.