В Подмосковье 70 тыс пациентов прошли обследование в мобильных комплексах

С января 2026 года мобильные медицинские пункты региона осуществили 2,7 тысячи поездок в удаленные населенные пункты. В итоге обследование прошли свыше 65 тысяч жителей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

ыезды мобильных комплексов проводятся на регулярной основе. Это позволяет сделать диагностику здоровья доступнее для жителей, которые проживают в отдаленных от медучреждений территориях», — отметил заместитель председателя правительства московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В министерстве добавили, что такие автомобили укомплектованы медицинским оборудованием и систематически отправляются в села и деревни. Местное население может здесь пройти флюорографию, маммографию, первый этап диспансеризации, а также проконсультироваться со специалистом.

График работы передвижных пунктов публикуется на сайтах медучреждений. При себе для приема необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.