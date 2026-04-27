В Подмосковье 603 человека прошли онкоскрининг 25 апреля

День открытых дверей прошел 25 апреля в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья. Бесплатный онкоскрининг для жителей старше 18 лет прошли 603 человека, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе акции жители региона могли получить консультацию врача-онколога, пройти диагностику новообразований кожи, а также скрининг на риски онкологических заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Для женщин были доступны цитологическое исследование, маммография и УЗИ молочных желез, для мужчин — ПСА-тестирование на риск рака предстательной железы.

«Регулярное проведение Дней открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи — это важная часть системной работы по раннему выявлению онкологических заболеваний. Чем раньше оно обнаружено, тем выше шансы пациента на выздоровление и сохранение качества жизни. Так, в прошедшую субботу бесплатный онкоскрининг прошли 603 человека. Из них у 24 были заподозрены патологии, все пациенты были направлены на более углубленную диагностику. Всего с начала года в ходе Дней открытых дверей свое здоровье проверили свыше 2,9 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он добавил, что работа по раннему выявлению онкологических заболеваний в регионе продолжается на системной основе. Подробная информация о работе онкологической службы размещена на онкопортале Минздрава Московской области: https://onco.zdrav.mosreg.ru/.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.