В Подмосковье 4,6 тыс женщин прошли маммографию по самозаписи

Более 4,6 тыс. жительниц Подмосковья с начала года самостоятельно записались на маммографию. Исследование доступно женщинам старше 40 лет, которые не проходили его в течение двух лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Маммография — золотой стандарт диагностики рака молочной железы. Поэтому в Подмосковье это исследование пациенткам старше 40 лет доступно по самозаписи. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 4,6 тыс. женщин, отклонения были выявлены у 450 из них, а онкологическое образование обнаружено у 8. Все они направлены на углубленную диагностику и лечение», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на маммографию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по телефону 122 или через приложение «Добродел Здоровье». Для этого необходимо быть прикрепленной к одной из поликлиник минздрава Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.