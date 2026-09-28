В Подмосковье 434 человека прошли бесплатный онкоскрининг

сегодня в 12:22

Жители Подмосковья старше 18 лет прошли бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи 26 сентября. Обследование прошли 434 человека, у 16 из них выявили подозрения на онкозаболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В субботу, 26 сентября, центры амбулаторной онкологической помощи Подмосковья провели день открытых дверей. Бесплатный онкоскрининг прошли 434 жителя региона старше 18 лет. У 16 человек выявили подозрения на онкозаболевания и направили их на дополнительную диагностику.

«Своевременная диагностика остается залогом эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями. С начала этого года в подобных акциях приняли участие более 5,5 тыс. жителей региона», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Участники акции могли проконсультироваться с онкологом, проверить новообразования кожи и пройти скрининг для выявления рисков злокачественных заболеваний органов дыхания и пищеварения. Женщинам в зависимости от возраста предлагали цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам проводили ПСА-тестирование для раннего выявления рисков рака предстательной железы.

Подробнее о работе онкологической службы Подмосковья можно узнать на онкопортале министерства здравоохранения Московской области (https://onco.zdrav.mosreg.ru/).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.