В Подмосковье 28 тыс доноров крови получат увеличенную ежегодную выплату

В 2025 году на 4,5% проиндексирована ежегодная выплата жителям, которые награждены знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В этом году почетные доноры получат ежегодную выплату в увеличенном размере — 18 тыс. рублей. В нашем регионе почти 28 тыс. жителей носят это почетное звание и получают меры поддержки. За прошлый год наш областной центр крови заготовил свыше 70 тонн крови и ее компонентов», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Кроме того, доноры региона имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте как Москвы, так и Подмосковья. Также предусмотрена компенсация за коммунальные услуги и ежемесячная выплата донорам пенсионерам и предпенсионерам.

В текущем году на меры социальной поддержки доноров выделено более 600 млн рублей.

Кроме финансовой поддержки, почетные доноры могут рассчитывать на различные привилегии. Например, чтобы восстановить силы после сдачи крови, донору положен обед за счет учреждения или компенсация обеда в размере не менее 5% от прожиточного минимума в регионе. Донор освобождается от работы в день сдачи крови и имеет право на дополнительный день отдыха. По договоренности эти выходные можно перенести или присоединить к отпуску. И средний заработок при этом сохраняется. А для почетных доноров работодатель обязан предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года.

Для получения статуса почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз, или сочетая количество сдачи обоих компонентов.

Также в регионе работает онлайн-платформа для доноров, на которой можно ознакомиться с подробной информацией donormo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.