В Подмосковье 26% телемедконсультаций проводят детям

Телемедицинские консультации для детей составляют 26% от общего числа онлайн-приемов в Московской области с начала года. Всего врачи провели более 360 тыс. дистанционных консультаций для юных пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут получить онлайн-консультации медицинских специалистов благодаря развитию телемедицины. Сервис доступен взрослым, беременным женщинам и детям.

«На онлайн-приеме врач может отследить динамику назначенного лечения и при необходимости скорректировать его, расшифровать анализы или пройденные исследования, продлить рецепт на льготное лекарство, при необходимости выдать направление к узкопрофильному специалисту. С начала года в Подмосковье врачи провели более 360 тыс. телемедицинских консультаций для детей. Это 26% от общего числа онлайн-консультаций», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.