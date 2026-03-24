В Подмосковье 224 семьи медиков получают компенсацию аренды

В регионе действует программа компенсации расходов на аренду жилья для медработников, не имеющих собственной недвижимости. Выплата составляет до 30 тыс. рублей для одного специалиста и до 45 тыс. рублей для супружеских пар, работающих в системе здравоохранения Подмосковья.

«Меры соцподдержки позволяют не только создавать комфортные условия работы и жизни для медработников региона, но и привлекать новые кадры. В регионе действуют различные меры соцподдержки, в том числе программа компенсации аренды жилья. В настоящий момент ежемесячную выплату за аренду съемного жилья получают 224 супружеские пары медработников», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить выплату могут специалисты, включенные в перечень должностей (https://mz.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/vyplaty-medicinskim-rabotnikam-po-arende-zhilya/spravochnaya-informaciya/perecen-dolznostei-v-medicinskix-organizaciyax-gosudarstvennoi-sistemy-zdravooxraneniya-moskovskoi-oblasti-raspolozennyx-na-territorii-moskovskoi-oblasti-pri-zameshhenii-kotoryx-medicinskim-rabotnikam-predostavlyaetsya-mery-socialnoi-podderzki-v-vide-ezemesyacnoi-deneznoi-vyplaty) и соответствующие ряду условий. Необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном минздраву Московской области, а также не иметь в собственности жилья в Подмосковье. У заявителя и членов его семьи не должно быть помещений по договорам коммерческого, социального или специализированного найма от администраций округов.

Заявление подается через региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru. Срок рассмотрения составляет до 10 рабочих дней. В Подмосковье также действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Приведи друга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.