В Подмосковье 22 медика получили сертификаты на социальную ипотеку

Свидетельства на участие в программе «Социальная ипотека» получили 22 медицинских специалиста — врачи и сотрудники среднего медперсонала. Всего на этой неделе вручено 34 сертификата, которые позволяют приобрести жилье на льготных условиях.

«Широкий комплекс мер социальной поддержки медработников, реализуемый в Подмосковье, включает в себя и денежные выплаты, и решение жилищного вопроса. На этой неделе мы вручили 34 свидетельства по программе «Социальная ипотека», позволяющих медикам приобрести собственные квартиры на выгодных условиях. До конца года выдадим еще 47 сертификатов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По условиям программы регион оплачивает 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет участникам компенсируют основной долг по кредиту, а получатель ипотеки выплачивает только проценты.

Принять участие могут врачи и средний медицинский персонал. Подробная информация размещена на сайте министерства здравоохранения Московской области: https://mz.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/socialnaya-ipoteka/spravochnaya-informaciya/spravocnaya-informaciya-o-ii-etape-realizacii-podprogrammy-socialnaya-ipoteka-gosudarstvennoi-programmy-moskovskoi-oblasti-zilishhe-na-2023-2033-gody-spisok-dolznostei

Кроме того, в регионе действуют компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков под строительство, программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие меры поддержки. Подробнее — на сайте https://rabota-vrachom.ru/

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.