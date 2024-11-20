В Подмосковье 13 тыс медиков воспользовались программой компенсации аренды жилья

В Московской области медицинские специалисты, не имеющие собственного жилья, могут воспользоваться программой компенсации аренды съемного. На ежемесячную выплату в размере 20 тыс. могут претендовать представители 35 должностей, в том числе фельдшеры, рентгенолаборатны и медсестры. Так, в регионе почти 13 тыс медиков уже воспользовались программой компенсации аренды жилья, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Отмечается, что для супружеских пар медработников, участвующих в программе, предусмотрена выплата до 30 тыс. рублей.

«Для наших медработников в регионе успешно реализуется программа компенсации аренды жилья и ее участниками уже стали почти 13 тыс. врачей. Воспользоваться этой программой очень просто и удобно, достаточно подать электронное заявление на нашем регпортале и сделать это могут как работающие специалисты в больницах, так и новые сотрудники», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий:

в частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона;

у супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье;

отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: программа «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.