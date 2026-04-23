В Подмосковье 1,3 млн человек прошли диспансеризацию

Почти 1,3 млн жителей Московской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры с начала года. В ходе обследований врачи выявили более 31 тыс. заболеваний, в том числе 617 случаев онкологии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут бесплатно проверить здоровье в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо иметь паспорт и полис ОМС и пройти диспансеризацию или профилактический медосмотр.

«Регулярные обследования организма — такая же важная часть заботы о себе, как занятия спортом или правильное питание. Диагностика позволяет своевременно обнаружить развитие патологий и предпринять меры. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 1,3 млн человек. Это позволило обнаружить у них свыше 31 тыс. заболеваний, о которых пациенты не подозревали. А также выявить 617 случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на углубленную диагностику и лечение», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить результаты обследования можно без визита в поликлинику — на телемедицинской консультации. Если пациент в течение года прошел исследования, входящие в первый этап диспансеризации, заключение направят в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, в приложении «Добродел Здоровье», по номеру 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.