В Подмосковье 12 мая пройдет встреча клуба осознанных отцов

В Московском областном перинатальном центре 12 мая состоится встреча Клуба осознанного отцовства для будущих пап. Участники обсудят партнерские роды, эмоциональную поддержку семьи и первые дни жизни ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Встреча пройдет в формате закрытого мужского пространства. Будущие отцы смогут задать вопросы специалистам и получить практические рекомендации по подготовке к родам и уходу за новорожденным.

Перед участниками выступят психолог, кандидат социологических наук Максим Страхов, заместитель главного врача МОПЦ, акушер-гинеколог Динар Габдрахманов и заведующий реанимационно-консультативным центром новорожденных Александр Поволоцкий. Эксперты расскажут, как поддерживать будущую маму во время беременности, справляться с тревогой, выстраивать диалог в семье и готовиться к партнерским родам. Отдельное внимание уделят первым неделям после рождения ребенка и роли отца в этот период.

Будущие папы также освоят базовые навыки ухода за младенцем. Специалисты покажут, как правильно держать и пеленать ребенка, объяснят основы безопасности и первой помощи.

«Прежде чем идти на партнерские роды, мне хотелось пройти краткий "курс молодого отца". Я подумал, что лучше вообще не приходить, чем прийти на роды неподготовленным. Изначально планировал прослушать только часть лекций о самом процессе родов, но в итоге, уже став отцом, продолжаю посещать встречи и всегда узнаю что-то новое, подмечаю свои ошибки и исправляю их», — рассказал Линар Сулейманов.

Клуб создан как площадка для открытого обсуждения отцовства и обмена опытом. Лекции уже посетили более 150 молодых отцов. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Начало встречи в 18:30 по адресу: шоссе Энтузиастов, 12.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.