В Подмосковье 10 апреля пройдет конференция по детской офтальмологии

Конференция «Взгляд в будущее. Детская офтальмология сегодня. 2026» состоится 10 апреля в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Подмосковье. Участники обсудят современные методы лечения и проведут показательные операции в формате живой хирургии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля станет площадкой для профессионального диалога детских офтальмологов и микрохирургов. Центр проводит вторую конференцию «Взгляд в будущее. Детская офтальмология сегодня. 2026», сохраняя традицию демонстрации реальных операций.

В программу живой хирургии вошли три показательных вмешательства: сложная микрохирургическая операция у пациента первых лет жизни, коррекция птоза по авторской методике специалистов центра и эндоскопическое вмешательство на слезоотводящих путях. Кроме того, участники обсудят контроль прогрессирующей миопии и внедрение инновационных препаратов в педиатрическую практику.

«В этом году программа живой хирургии включает три показательных вмешательства… Для участников это уникальная возможность обсудить актуальные вызовы детской офтальмологии», — сказал главный внештатный детский специалист офтальмолог Московской области Леонид Кононов.

Центр имени Рошаля координирует работу всех детских медучреждений региона. В нем оказывают помощь по 28 профилям, включая урологию, хирургию, травматологию, кардиологию, эндокринологию, инфекционные и неврологические заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.