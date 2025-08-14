В Петербурге с сентября начнут массово прививать людей против гриппа

В Санкт-Петербурге с сентября начнут вакцинировать детей и беременных от гриппа

В пресс-службе правительства Северной столицы рассказали о том, что с 18 августа в Санкт-Петербурге в городских поликлиниках начнут проводить вакцинацию детей и беременных женщин от гриппа, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В ведомстве также отметили, что благодаря таким вакцинациям в прошлом году удалось предотвратить вспышку гриппа. В 2024 году данной прививкой воспользовались около 60% горожан.

Отмечается, что на данный момент в город на Неве и местные поликлиники прибыли более 442 тысяч доз современных препаратов. Жители уже могут сделать вакцинацию еще до начала сезона простуд.

Тем нем менее, массовая вакцинация для граждан начнется с сентября. Запись проходит через регистратуру в поликлинике по месту прикрепления или по телефону 112. Более того, для удобства для местных жителей в начале осени будут доступны больше 50 мобильных пунктов рядом со станциями метро.