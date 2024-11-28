В Петербурге пятимесячной девочке провели операцию на сердце с опухолью

Врачи Санкт-Петербурга вновь продемонстрировали свои выдающиеся способности в спасении жизней, проведя уникальные операции в клинике СПбГПМУ и Мариинской больнице, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В Мариинской больнице пациент с хронической сердечной недостаточностью 4-й степени получил механический осевой насос, который поддерживает кровообращение, что стало революционным решением, поскольку традиционная пересадка сердца требует времени для поиска донорского органа. Операцию выполнила команда под руководством академика Геннадия Хубулавы, и на 2025 год запланировано еще 10 подобных вмешательств.

В Педиатрическом университете была проведена операция на сердце пятимесячной девочке из Ульяновска с гигантской опухолью. Опухоль была обнаружена во время беременности, и к моменту операции она увеличилась почти в три раза, угрожая жизни ребенка.

Ректор университета Дмитрий Иванов организовал все необходимое для вмешательства. Операция длилась 10 часов и завершилась успешно: хирурги удалили доброкачественную опухоль весом 103 грамма. Теперь девочке предстоит длительная реабилитация, а врачи продолжают поддерживать связь с ее родителями, уверенные в том, что всегда есть шанс на спасение.

Также ректор СПбГПМУ заявил о необходимости создать оперативный информационный центр по исправлению патологий, чтобы своевременно оказывать помощь детям.

«Тогда будет исключена долгая история с точным адресом, где ждут и готовы принять», — заключил эксперт.