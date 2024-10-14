В Петербурге от гриппа привились 1,8 млн человек

Заместитель главного врача по медицинской части клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Владимир Мусатов заявил, что даже если прививка от гриппа или коронавируса не сработала полностью и человек заболел, она все равно поможет: вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Кампания по вакцинации от гриппа в этом году проходит в Петербурге очень активно. Уже сделали прививки 1 миллион 840 тысяч человек — детей и взрослых. Самый активный район — Приморский, в котором привились 268 тысяч человек», — также рассказала журналистам начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

По ее словам, в Северной столице используются все возможности для вакцинации: работают передвижные пункты у станций метро. Для прививки необязательно даже предъявлять полис медицинского страхования, достаточно паспорта или другого удостоверения личности.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей комитета по здравоохранению, заведующая инфекционным отделением детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова Елена Дондурей рассказала, что в этом году период заболеваемости гриппом стартовал раньше обычного. Первые случаи болезни были зафиксированы в сентябре у детей, которые на тот момент еще не успели сделать прививку.