В Петербурге число трансплантаций выросло до 296 в год

В Петербурге за год выполнили 296 пересадок органов — на треть больше, чем два года назад. Система донорства работает по закону о презумпции согласия, сообщил руководитель городского координационного центра Игорь Логинов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам Игоря Логинова, любой житель России считается потенциальным донором, если при жизни не выразил отказ. Согласие родственников по закону не требуется, однако при наличии сведений о несогласии умершего трансплантация не проводится.

Дефицит органов сохраняется во всем мире. В Петербурге также не хватает финансирования высокотехнологичной помощи, но при поддержке сенатора Андрея Кутепова объем операций растет. В 2023 году провели 200 пересадок, в 2024-м — 250, в 2025-м — 296.

Около 80% доноров — пациенты, умершие от острых нарушений мозгового кровообращения. Еще 5–15% — люди с врожденными сосудистыми патологиями. Диагноз смерти мозга устанавливает врачебный консилиум, специалисты донорской службы в этом не участвуют.

В региональном листе ожидания — около тысячи человек. Органы распределяют по медицинским показаниям. Лидером по числу операций остается НИИ скорой помощи имени Джанелидзе: в 2025 году там выполнили 25 пересадок печени и 53 — почки.

С начала года пересадка почки финансируется через систему обязательного медицинского страхования. Тайна донора и реципиента охраняется законом.

