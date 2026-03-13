В Петербурге число трансплантаций выросло до 296 в год
В Петербурге за год выполнили 296 пересадок органов — на треть больше, чем два года назад. Система донорства работает по закону о презумпции согласия, сообщил руководитель городского координационного центра Игорь Логинов, сообщает газета «Петербургский дневник».
По словам Игоря Логинова, любой житель России считается потенциальным донором, если при жизни не выразил отказ. Согласие родственников по закону не требуется, однако при наличии сведений о несогласии умершего трансплантация не проводится.
Дефицит органов сохраняется во всем мире. В Петербурге также не хватает финансирования высокотехнологичной помощи, но при поддержке сенатора Андрея Кутепова объем операций растет. В 2023 году провели 200 пересадок, в 2024-м — 250, в 2025-м — 296.
Около 80% доноров — пациенты, умершие от острых нарушений мозгового кровообращения. Еще 5–15% — люди с врожденными сосудистыми патологиями. Диагноз смерти мозга устанавливает врачебный консилиум, специалисты донорской службы в этом не участвуют.
В региональном листе ожидания — около тысячи человек. Органы распределяют по медицинским показаниям. Лидером по числу операций остается НИИ скорой помощи имени Джанелидзе: в 2025 году там выполнили 25 пересадок печени и 53 — почки.
С начала года пересадка почки финансируется через систему обязательного медицинского страхования. Тайна донора и реципиента охраняется законом.
