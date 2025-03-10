В первой донорской акции Королева в 2025 году приняли участие около 90 человек

В ЦДК им. М. И. Калинина состоялась первая в этом году акция «Спасибо, донор!», организованная молодежным центром «Космос» совместно с Королевской больницей и Московской областной станцией переливания крови, сообщает пресс-служба администрации округа Королев.

В мероприятии приняло участие около 90 человек, в их числе сотрудники градообразующих предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, студенты и неравнодушные жители города. В результате акции было заготовлено более 30 литров крови.

Основная цель подобных мероприятий — не только пополнение запасов крови в Московской области, но и повышение осведомленности общества о важности донорства. Донорская кровь крайне необходима в любое время, и акции подобного рода играют ключевую роль в спасении жизней.

«Волонтеры Подмосковья» из Королева приняли участие в организации донорской акции: они встречали доноров, а после процедуры предлагали сладкий чай.

Следующая акция «Спасибо, донор!» запланирована на 19 мая. Все желающие могут присоединиться к этому благородному делу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.