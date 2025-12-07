В перинатальном центре Вологды начали проводить молебны для беременных

С декабря в перинатальном центре Вологодской областной клинической больницы стали проводить еженедельные молебны для беременных женщин, сообщила журналистка Ксения Собчак.

Первый молебен там провел председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Дмитрий Ледовский. На его пришли около 30 будущих мам.

Она уточнила, что после службы для женщин организовали беседу со священником. Теперь подобные встречи будут делать каждый понедельник. Также еженедельно будущие мамы смогут посещать молебен перед иконой «Помощница в родах».

По словам Собчак, у людей на этот счет сложилось неоднозначное мнение.

Некоторые считают, что в медицине и так «полное дно». Некоторые иронично пишут, что «роды вместо врачей тоже батюшка принимать будет». Часть жителей уверена, что молиться нужно за пределами больницы и не мешать работать медикам.

