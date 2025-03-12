В перинатальном центре Щелкова прошел семинар для врачей-неонатологов

На базе Щелковского перинатального центра прошел очередной семинар для врачей-неонатологов Московской области под руководством главного внештатного специалиста, кандидата медицинских наук, заместителя главного врача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра (г. Балашиха) Анастасии Петровой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак открыл семинар приветственной речью, подчеркнув важность профессионального обмена опытом для улучшения качества помощи новорожденным. На мероприятии обсудили актуальные вопросы оказания помощи новорожденным. Провели тренинг по реанимации и стабилизации в родильном зале, а также рассмотрели темы ухода за новорожденными, вскармливания, разобрали различные состояния у новорожденных. Подобный обмен опытом позволит повысить качество и безопасность оказания помощи младенцам.

Сотрудники Щелковского перинатального центра регулярно повышают профессиональные знания и навыки для того, чтобы обеспечивать качественную помощь маленьким пациентам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.