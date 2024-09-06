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В перинатальном центре Ленинского округа провели тренировку по эвакуации

В перинатальном центре Ленинского городского округа состоялись учения по отработке действий на случай экстренной эвакуации отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты, ответственные за безопасность учреждения, проверили знания персонала Видновского перинатального центра о порядке взаимодействия с другими службами при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Врачи-неонатологи, анестезиологи-реаниматологи и медицинские сестры отделения реанимации и интенсивной терапии уверенно выполнили все необходимые задачи согласно инструкции.

«Нажать кнопку пожарной сигнализации, позвонить в МЧС, начать эвакуацию — это главные моменты спасения пациентов, которые должны осуществляться „на автомате“. Наши медики пошагово отработали эти действия. В случае возникновения реальной опасности они все выполнят по инструкции», — сказал ведущий специалист по гражданской обороне перинатального центра в Видном Александра Сильченко.

Тренировки по отработке действий при возникновении внештатных ситуаций также регулярно проводятся во всех структурных подразделениях Видновской клинической больницы. 4 сентября такая тренировка состоялась в отделении стационара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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