В Перхушково завершат модернизацию стационара Одинцовской больницы в июне 2026 года

В селе Перхушково Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт стационара Одинцовской областной больницы, который преобразуют в Региональный сосудистый центр на 163 койки. Строительная готовность объекта составляет 83%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В селе Перхушково Одинцовского городского округа на Можайском шоссе, д. 4 стр. 4, ведется капитальный ремонт стационара Одинцовской областной больницы. Работы проходят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и финансируются из бюджета региона.

На объекте завершается монтаж инженерных сетей, лифтового оборудования и дверей, продолжаются отделочные работы. Общая площадь стационара превышает 10,3 тысячи квадратных метров.

После завершения модернизации на базе стационара откроется Региональный сосудистый центр на 163 койки. В центре разместят отделения нейрохирургии, неврологии, нейро- и кардиореанимации, кабинеты томографии и пять операционных. Учреждение будет оказывать помощь пациентам с инсультами и инфарктами.

Завершить строительные работы планируется в июне 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.