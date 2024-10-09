В передвижном пункте в Щелкове более 400 человек привились от гриппа

В торговом центре «Глобус» в городском округе Щелково расположен выездной пункт вакцинации Щелковской больницы. 407 жителей Щелкова, Лосино-Петровского и Фрязина уже сделали прививку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для проведения процедуры вам понадобится паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Для начала проведут первичный осмотр: измерят давление, сатурацию, температуру. Затем попросят заполнить и подписать информационное согласие на проведение вакцинации против гриппа.

«Я ежегодно прохожу вакцинацию. Вот привилась на прошлой неделе. Чувствую себя замечательно. Побочных эффектов после вакцинации не было», — рассказывает жительница Щелково Надежда Трегубенкова.

Для вакцинации используют трехкомпонентный препарат «ФЛЮ — М». После него, как правило, осложнений не бывает. Но если вдруг они появились, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу. После процедуры вам выдадут справку о том, что вы прошли вакцинацию с указанием препарата. Также вы можете пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства в городских округах Щелково, Лосино-Петровский и Фрязино.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.