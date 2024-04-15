В Павлово-Посадской больнице 18 апреля пройдет прием граждан

Встречи главного врача Павлово-Посадской больницы Марины Мягченковой и заместителя главы администрации Павлово-Посадского городского округа.

«Подобные встречи с населением мы проводим на регулярной основе. Такие встречи позволяют нам сформировать систему обратной связи с нашими жителями и понять, что их беспокоит, удовлетворены ли они качеством медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения», — рассказала главный врач Павлово — Посадской больницы Марина Мягченкова.

Прием граждан пройдет по адресу: г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса, д. 6, административный корпус Павлово-Посадской больницы. Записаться на прием можно по телефону: 8 (496) 432-25-55.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.