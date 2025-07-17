Эксперты назвали самый полезный сорт пальмового масла

Врач Олег Медведев сообщил, что красное пальмовое масло — наиболее полезное, так как оно нерафинированное и неочищенное. Свое название оно получило из-за характерного оттенка, сообщает Газета.ru.

«Такое масло отлично подходит для заправки салатов и считается самым полезным благодаря высокому содержанию витаминов и биологически активных веществ. В некоторых странах Африки и Азии его даже назначают детям для профилактики авитаминоза», — отметил Медведев.

При рафинировании часть полезных компонентов теряется, как и в других маслах. Тем не менее, даже обработанный продукт сохраняет ценные свойства.

Врач добавил, что в пальмовом масле рекордное количество витамина Е — больше, чем в иных растительных маслах. Оно также богато фитонутриентами и предшественниками витамина А, которые полезны для здоровья благодаря антиоксидантному действию. Эти вещества защищают клетки от окисления, замедляют старение и снижают риск атеросклероза.