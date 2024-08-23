В парке Талалихина Подольска 24 августа начнут вакцинировать от гриппа

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 24 августа жители смогут не только проверить свое здоровье в рамках первого этапа диспансеризации, но и вакцинироваться против гриппа. Это будет первая вакцинация в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Медработники будут ждать желающих в парке с 10:00 до 13:00. Нужно будет взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС (можно фото).

Пик заболеваемости гриппом приходится на зиму, особенно в декабре, январе и феврале. Наибольшее распространение грипп получает в коллективах, где скученность людей облегчает передачу вируса. Поэтому в период эпидемий школы и детские сады становятся очагами инфекции.

Для профилактики гриппа необходимо укреплять иммунитет правильным питанием, физической активностью, одеваться по погоде и избегать мест скопления людей. Однако наиболее эффективный способ защиты от гриппа — своевременная вакцинация. Ее нужно делать заранее, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.