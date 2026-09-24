В Озерах 26 сентября проведут вакцинацию от гриппа и пневмококка

Мобильный пункт вакцинации будет работать 26 сентября с 9:00 до 12:00 в парке «Дубки» в Озерах. Совершеннолетние жители смогут сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мобильный комплекс будет работать в парке «Дубки» в субботу, 26 сентября, с 9:00 до 12:00. Помимо вакцинации, посетители смогут сдать анализ крови, сделать ЭКГ и измерить артериальное давление. Для прививки и обследования понадобятся паспорт и медицинский полис. Услуги доступны только жителям старше 18 лет.

Заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева отметила, что прививка от пневмококковой инфекции особенно важна для жителей старше 65 лет. По ее словам, в прошлую субботу 50 человек пришли на вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции в парк Мира в Коломне.

Прививку от гриппа также можно сделать в поликлиниках Коломны и Озер, сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Вакцинацию уже прошли 11 тыс. взрослых и более 6,5 тыс. детей. Мобильные пункты работают в выходные для тех, кому сложно привиться в рабочий день.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.