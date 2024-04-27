В отделении НИКИ детства Подмосковья после ремонта прошли лечение 223 ребенка

В феврале после капитального ремонта открылось отделение научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ). Здесь проходят лечение пациенты, перенесшие бронхиальную астму, бронхиты, Covid-19 и другие заболевания. В отделении медицинскую помощь могут получать дети с орфанными заболеваниями, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В нашем санаторном отделении установлено все необходимое современное оборудование. Кроме того, сформирована команда специалистов, в том числе узкопрофильных. Всего после проведения капитального ремонта лечение в нашем санаторном отделении прошли уже 223 ребенка», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

Отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от 3 до 14 лет с одним из родителей. Программа реабилитации проводится бесплатно, в рамках ОМС, по направлению лечащего врача. Для этого надо обратиться к врачу-специалисту по месту жительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.