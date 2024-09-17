В отделении медицинской реабилитации детей в Видном отметили год своей работы

В 2023 году на базе детской поликлиники в Видном начал работу кабинет медицинской реабилитации детей, которым необходима коррекция особенностей психического и физического развития. За год работы по инициативе руководства Видновской клинической больницы кабинет трансформирован в полноценное отделение. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа.

«Основа коллектива отделения — опытные специалисты. Всю помощь, которая ранее оказывалась детям в реабилитационном центре „Видновского специализированного дома ребёнка“, стало можно получить на базе нашего медицинского учреждения. Пациентами становятся дети от рождения до 18 лет с поражением центральной нервной системы, грубой задержкой речевого развития, расстройствами аутистического спектра, аутизмом, патологиями опорно-двигательного аппарата. С ребятами работают логопеды, физиотерапевты, инструкторы ЛФК, нейропсихолог. Занятия проводятся бесплатно по полису ОМС», — сказал главврач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.

Курс реабилитации длиться две недели. С каждым ребёнком работает команда специалистов, помощь которых нужна в каждом конкретном случае. Лечебные мероприятия могут включать лечебную физкультуру, массаж, работу с психологом, физиотерапию, галокамеру, физио- и теплолечение.

Уточняется, в отделении принимают не только жителей Ленинского городского округа, но и соседних муниципалитетов, что говорит об уникальности и востребованности данных медицинских услуг. Чтобы попасть на реабилитацию, необходимо оформить направление у педиатра или узкого специалиста, взять выписку из амбулаторной карты и записаться на занятия, выбрав удобное время из предложенного. Для детей до года предусмотрена льготная очередь.

Ранее сообщалось, что на втором этаже детской поликлиники в Видном начались ремонтные работы, в ходе которых будут обновлены и те помещения, где разместятся специалисты-реабилитологи.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.