В отделение кардиологии Балашихинской больницы поступили наружные электрокардиостимуляторы

Приборы предназначены для навязывания искусственного ритма сердца пациентам в условиях реанимации, чье состояние представляет угрозу для жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По словам заведующего кардиологическим отделением филиала № 3 Балашихинской больницы Ильи Мануйлова, медучреждение получило два аппарата для стабилизации сердечного ритма. Новые приборы поступили взамен устаревшей модели.

«Временная электрокардиостимуляция показана пациентам с синдромом слабости синусового узла, полной атриовентрикулярной блокадой и другими серьезными патологиями, которые проявляются выраженной брадикардией, в том числе развивающейся, на фоне инфаркта миокарда. С помощью такого прибора мы выигрываем время: снимаем острое состояние, стабилизируем сердечный ритм и передаем пациента бригаде скорой помощи, которая выполняет медэвакуацию в региональный сосудистый центр для установки постоянного кардиостимулятора», — пояснил Илья Мануйлов.

Воздействие на сердечный ритм происходит посредством электрода. Его проводят через специальное устройство — интродьюсер, установленный в яремную или подключичную вену. За несколько минут пациенту с редким пульсом будет навязан нормальный сердечный ритм 60-80 ударов в минуту.

Электрокардиостимуляторы закуплены для больницы благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.