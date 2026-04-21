В Орехово-Зуевском округе установили портативный бронхоскоп

Новое медицинское оборудование поступило в первый филиал Орехово-Зуевской больницы в Подмосковье. Портативный бронхоскоп разместили в отделении анестезиологии и реанимации, он уже готов к использованию. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Портативный бронхоскоп приобрели для отделения анестезиологии и реанимации. Аппарат позволяет проводить сложные манипуляции непосредственно у постели пациента и не транспортировать тяжелых больных в эндоскопическое отделение.

«Новый портативный бронхоскоп значительно облегчит работу врачей-реаниматологов и повысит качество оказываемой медицинской помощи. Главное преимущество — мобильность. Раньше приходилось везти тяжелого пациента в эндоскопическое отделение, теперь сложные манипуляции проводятся прямо у постели. Это критически важно, когда счет идет на минуты», — прокомментировала врач-анестезиолог-реаниматолог Юлия Брычева.

Оборудование используют при интубации пациентов с нестабильной гемодинамикой, отеком гортани, ожирением или фиксированным шейным отделом позвоночника, а также для санации трахеобронхиального дерева. Стоимость аппарата превысила 1,5 млн рублей.

Бронхоскоп закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.