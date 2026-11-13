В Орехово-Зуевской больнице расскажут об уходе за новорожденными

Занятие Школы матерей для будущих мам и их близких пройдет 17 ноября в женской консультации Орехово-Зуевской больницы. Врач-неонатолог расскажет об уходе за ребенком и грудном вскармливании, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующая отделением новорожденных родильного дома, врач-неонатолог Мария Елина проведет очередное занятие Школы матерей. Будущие родители узнают об уходе за новорожденным, грудном вскармливании и значении обследования на туберкулез людей, которые будут находиться рядом с ребенком.

«Школа материнства — это отличная возможность для будущих мам получить ответы на самые волнующие вопросы еще до появления малыша на свет. Мы подробно разберем, как правильно ухаживать за новорожденным, как наладить грудное вскармливание и почему так важно позаботиться о здоровье всех, кто будет находиться рядом с ребенком», — рассказала Мария Елина.

Врач также ответит на вопросы участниц. На встречу приглашают будущих мам и членов их семей, которые планируют участвовать в уходе за ребенком.

Занятие состоится 17 ноября в 13:00 в актовом зале женской консультации по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 30. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

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Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.