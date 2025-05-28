В Орехово-Зуевской больнице прошла экскурсия для будущих медиков

Филиал № 1 Орехово-Зуевской больницы открыл свои двери для студентов медицинского колледжа. Экскурсия охватила ключевые отделения, где ребята смогли увидеть работу врачей в реальных условиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Рады принимать будущих медиков у нас в гостях. Такие встречи помогают студентам ближе познакомиться с профессией. Мы надеемся, что это поможет им в дальнейшем обучении и в выборе профессионального пути», — отметил заведующий филиалом № 1 Орехово-Зуевской больницы Андрей Ухарский.

Студенты посетили отделения гемодиализа, реанимации, хирургии и урологии. Им показали современное оборудование, рассказали о методах диагностики и лечения, а также дали возможность понаблюдать за подготовкой к операциям.

Мероприятие стало ценным опытом для будущих врачей и, возможно, вдохновит их присоединиться к команде больницы в будущем.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.