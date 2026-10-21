В Орехово-Зуевской больнице применяют портативный бронхоскоп

Врачи первого филиала Орехово-Зуевской больницы используют новый портативный бронхоскоп в отделении анестезиологии и реанимации. Аппарат позволяет проводить сложные манипуляции у постели пациента, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отделении анестезиологии и реанимации первого филиала Орехово-Зуевской больницы начали использовать портативный бронхоскоп. Оборудование стоимостью свыше 1,5 млн рублей закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Новый портативный бронхоскоп значительно облегчил работу врачей-реаниматологов и повысил качество оказываемой медицинской помощи. Главное преимущество — мобильность. Раньше реаниматологам приходилось везти тяжелого пациента в эндоскопическое отделение, теперь сложные манипуляции проводятся прямо у постели. Это критически важно, когда счет идет на минуты», — прокомментировала врач-анестезиолог-реаниматолог Юлия Брычева.

Аппарат отвечает современным стандартам оснащения реанимационных отделений. С его помощью врачи смогут выполнять интубацию при нестабильной гемодинамике, отеке гортани, у пациентов с избыточной массой тела или фиксированным шейным отделом позвоночника. Устройство также применяют для санации трахеобронхиального дерева.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.