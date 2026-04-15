В Орехово-Зуеве врачи заменили мужчине коленный сустав

В Орехово-Зуевскую больницу поступил мужчина с сильной болью в колене, у него выявили артроз третьей степени и провели тотальное эндопротезирование сустава. Операция прошла успешно, пациент восстановился и вернулся к активной жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина долгое время страдал от выраженной боли в коленном суставе. После обследования врачи диагностировали артроз третьей степени — тяжелую стадию заболевания с почти полным разрушением хряща, ограничением подвижности и хромотой.

Специалисты приняли решение о проведении тотального эндопротезирования. Во время операции разрушенный сустав полностью заменили искусственным имплантатом.

«Тотальное эндопротезирование коленного сустава — это хирургическая операция, при которой разрушенный артрозом сустав заменяют на искусственный протез. Без вмешательства сустав полностью разрушился бы, и в дальнейшем мужчина не смог бы ходить. Наша команда проводила эту операцию впервые, но благодаря хорошей подготовке все прошло успешно», — пояснил заведующий травмацентра первого уровня, врач травматолог-ортопед Михаил Максаров.

Операция длилась около часа. Послеоперационный период прошел без осложнений, пациент быстро восстановился и был выписан домой с рекомендациями по реабилитации. Сейчас он вернулся к активной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.