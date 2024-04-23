В Орехово-Зуеве прошла международная научная конференция по медицине

На базе фармацевтического факультета гуманитарно-технологического университета Орехово-Зуевского округа состоялась 5-я всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и фармация. Прошлое, настоящее, будущее». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В конференции приняли участие более 60 студентов и молодых ученых из различных медицинских вузов России, Узбекистана и Казахстана. География участников впечатляет: Москва, Иркутск, Рязань, Пермь, Санкт-Петербург, Новосибирск, Белгород, Йошкар-Ола, Оренбург, Ростов-на-Дону, Ярославль, Донецк, Орехово-Зуево.

Работа конференции проходила по трем секциям: две — в формате онлайн, одна — в очном формате. Было представлено немало интересных докладов по различным научным направлениям в области медицины и фармации.

«Мы благодарим выступающих и их руководителей за проделанную работу и очень ценим наше сотрудничество. По итогам конференции будет подготовлен сборник научных работ», — говорит декан фармацевтического факультета ГГТУ, кандидат медицинских наук Валентина Киселева.

Студенты отделения СПО фармфака также внесли свой посильный вклад в научную работу: двумя днями ранее будущие фармацевты и медсестры приняли участие в факультетском дне науки, для которого подготовили доклады по химии, биологии, географии и литературе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.