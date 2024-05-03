Глава Люберец встретился с жителями по вопросу реконструкции Наташинского парка

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков встретился с инициативной группой жителей по вопросу реконструкции «Наташинского парка» Люберец. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Работы по благоустройству этой зоны отдыха начались еще в прошлом году. Однако в связи с многочисленными нарушениями технологии, нормативов и срывом сроков было принято решение о смене подрядчика», — рассказал глава администрации Люберец Владимир Волков.

Он отметил, что в настоящее время в парке ведутся демонтажные и подготовительные работы вокруг прудов. Далее подрядчик приступит к обустройству основания под плиточное покрытие, устройству подземных коммуникаций, облицовке амфитеатра, установке входных групп, лодочной станции, комнаты матери и ребенка.

«Затронет реконструкция и лесную часть парка, где будут установлены скамейки, урны, обустроены площадки для воркаута, места для выгула собак», — добавил глава округа.

В настоящее время для обеспечения безопасности жителей часть парка закрыта — вокруг прудов и центральной аллеи.

Полностью работы по реконструкции рекреационной зоны будут завершены в сентябре этого года.

«Также мы обсудили с инициативной группой вопрос установки несанкционированного НТО вблизи «Наташинского парка». Объект будет снесен в ближайшее время. Кроме того, подняли тему обмеления прудов. В этом году проведем необходимые изыскания для определения всех возможных мероприятий для восстановления уровня воды», — резюмировал Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.