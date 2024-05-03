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Освящение куличей и яиц пройдет в главном соборе Люберец 4 мая

Освящение куличей, яиц и другой пасхальной снеди пройдет в Великую субботу, 4 мая, в Преображенском соборе Люберец. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Сначала в соборе пройдет божественная литургия, которую возглавит Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. После нее все желающие смогут освятить куличи и яйца с 11:00 до 19:30.

Расписание богослужений в других храмах округа можно узнать на сайте благочиния.

В 2024 году главный христианский праздник, Пасха, празднуется 5 мая. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа.

В преддверии Пасхи на полках магазинов, монастырских лавок и кондитерских региона появилось широкое разнообразие куличей и тематической выпечки.

По словам зампредседателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, всего на территории региона расположено более 100 производителей хлебопекарной продукции.

«В этом году перед Пасхой подмосковные компании планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Она уже поступает на прилавки точек реализации», — сказал министр.