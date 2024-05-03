Депутат Мособлдумы Дениско проверил состояние двух памятных мест в Люберцах

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско проверил состояние памятника «Три Ивана» и мемориального комплекса «Вечный огонь» в Люберцах в рамках партийного проекта «Историческая память». Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации Люберец.

«У памятника «Три Ивана» заменили облицовочную плитку, произвели очистку швов, произвели мойку объекта. Проведены работы и на мемориальном комплексе «Вечный огонь». Памятники — это часть нашей истории, которую мы бережно храним», — рассказал Дениско.

Он добавил, что за предыдущий месяц партактив Люберец проверил и убрался на территориях порядка 20 памятных мест.

Если у жителей округа возникнут вопросы по содержанию памятников и мемориалов, они могут обратиться в местную общественную приемную «Единой России». Она располагается по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22 и открыта во вторник и четверг с 10:00 до 17:00.

Также можно будет задать вопрос по телефону: 8 (495) 503-55-36.

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