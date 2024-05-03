Кэмерон не одобрил заявление Макрона о возможном вводе западных войск на Украину
Кэмерон назвал опасной эскалацией заявление Макрона о военной поддержке Киева
Фото - © Lauren Hurley / No 10 Downing Street/Wikipedia.org
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон не захотел поддержать президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о возможном вводе европейских военнослужащих на Украину, пишет ТАСС.
Кэмерон назвал заявление Макрона опасной эскалацией. Он считает, что на Украину нельзя отправлять западные войска.
«Я считаю, что было бы неправильно, если бы солдаты НАТО убивали российских солдат», — заявил Кэмерон.
Ранее Кремль отреагировал на слова Макрона, заявив, что это опасная инициатива. Россия внимательно следит за заявлениями Франции и будет продолжать специальную военную операцию на Украине, пока не достигнет всех поставленных целей.