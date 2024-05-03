Кэмерон не одобрил заявление Макрона о возможном вводе западных войск на Украину

сегодня в 18:36

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон не захотел поддержать президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о возможном вводе европейских военнослужащих на Украину, пишет ТАСС .

Кэмерон назвал заявление Макрона опасной эскалацией. Он считает, что на Украину нельзя отправлять западные войска.

«Я считаю, что было бы неправильно, если бы солдаты НАТО убивали российских солдат», — заявил Кэмерон.

Ранее Кремль отреагировал на слова Макрона, заявив, что это опасная инициатива. Россия внимательно следит за заявлениями Франции и будет продолжать специальную военную операцию на Украине, пока не достигнет всех поставленных целей.