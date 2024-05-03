Кремль назвал опасным заявление Франции о вовлеченности в конфликт на Украине

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Песков назвал опасными слова Макрона об отправке военных на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова главы Франции Эммануэля Макрона опасные, Москва следит за высказываниями Парижа и будет продолжать спецоперацию на Украине, сообщает РИА Новости .

Песков отметил, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут полностью достигнуты все поставленные цели.

Представитель Кремля также назвал опасным и заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который одобрил использование Украиной британского оружия во время атак на Россию.

По мнению Пескова, на Западе идет вербальная эскалация, которая может угрожать безопасности всей Европы.

Ранее Макрон допустил ввод французских войск на Украину. Однако в Киева его заподозрили во лжи.