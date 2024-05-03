На Украине заподозрили Макрона во лжи
На Украине обвинили Макрона в лживых обещаниях посетить Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон не сдерживает обещания о визите в Киев и не собирается вводить войска на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на статью в украинском издании «Страна.ua».
Ранее Макрон объявил о намерении отправить свой контингент на помощь Киеву, если Россия прорвет линию фронта и по просьбе властей Украины.
Издание отмечает, что было уже два громких прорыва российской армии: в Авдеевке и Очеретино. «Но никто войска вводить не торопится», — говорится в статье.
Макрон в Киеве так и не появился, хотя еще в марте был анонсирован его приезд в столицу Украины, подчеркивает автор материала.